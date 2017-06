Betrüger fordern Geld LEW-Kunden sollen für Stromzähler-Wartung zahlen

Der schwäbische Energieversorger Lechwerke (LEW) warnt Stromkunden vor gefälschten Rechnungen. Kunden werden von Betrügern aufgefordert für Wartungsarbeiten an den Stromzählern zu bezahlen.

Die gefälschten Rechnungen kommen nach Angaben der Lechwerke im Namen von "Sharp Energie BVBA". Kunden werden aufgefordert, den Service des Unternehmens einmal im Jahr durchführen zu lassen. Auch ein Überweisungsträger zur Zahlung von rund 80 Euro ist den Briefen beigelegt.

Betrugsversuch auch übers Telefon

Außerdem wurde nach Angaben der LEW eine Kundin angerufen. Die Betrüger fragten nach Kontodaten, um die Kosten für die angeblichen Wartungsarbeiten abbuchen zu können.

Keine Extrakosten für Wartung an LEW-Zählern

Die Lechwerke warnen davor, persönliche Daten am Telefon preiszugeben oder die geforderte Summe tatsächlich zu bezahlen. Die laufenden Kosten für den Betrieb von Stromzählern seien schon in der Stromrechnung enthalten – extra Kosten für Wartungsarbeiten fielen deshalb für keinen Kunden an.