Information für Bauern Landwirtschaftsmesse RegioAgrar startet in Augsburg

In diesem Jahr haben die Aussteller die Fläche der landwirtschaftlichen Fachmesse noch einmal vergrößert. Statt zwei füllt die Messe inzwischen drei Hallen des Augsburger Messegeländes.

Eröffnung mit Königinnen

Offiziell eröffnet wird die Messe um 14 Uhr mit royalem Glanz. Mit dabei sind die Bodenseer Apfelprinzessin, die Deutsche Zuckerrübenkönigin, die Bayerische Honigkönigin, die Bayerische Milchkönigin und die Schrobenhausener Spargelkönigin. Nach der offiziellen Eröffnung mit Bezirksbäuerin Christiane Ade und dem Präsident des Bezirksverbandes Schwaben des Bayerischen Bauernverbandes, Alfred Enderle, wird es einen Messerundgang für geladene Gäste geben.

Vollautomatische Vorhänge und Gesundheitsüberwachung

Bäuerinnen und Bauern aus einem Umkreis von rund 200 Kilometern informieren sich auf der RegioAgrar jedes Jahr über neueste Trends, Techniken und Dienstleistungen der modernen Landwirtschaft. So präsentieren die Aussteller zum Beispiel neue Software-Lösungen, mit denen die Landwirte die Klauengesundheit ihrer Tiere überprüfen und dokumentieren können. Auch vollautomatische Stallvorhänge, die bei bestimmten Temperaturen öffnen oder die Lüftung anschalten, oder Karteien, mit denen Landwirte ihren Düngeverbrauch rechtssicher dokumentieren können, werden vorgestellt.

Wie kann die Hofnachfolge geregelt werden?

Ein Schwerpunkt der Messe liegt in diesem Jahr auf dem Simmentaler Fleckvieh. Die 200 bis 230 Kilo schweren Jungbullen werden von der Mangfalltaler-Jungbullen-Erzeugergemeinschaft präsentiert. In mehreren Fachforen und auf Vorträgen können sich Bäuerinnen und Bauern außerdem über die neuesten Änderungen in der Agrarpolitik informieren, oder darüber, wie die Nachfolge im Betrieb am besten geregelt werden kann.

Mehr Vertrauen in die Landwirtschaft schaffen

Der Landfrauendialog beschäftigt sich dieses Jahr mit der Entfremdung von Verbrauchern von der landwirtschaftlichen Produktion und der damit verbundenen Debatte. Die Landfrauen wollen Wege aufzeigen, wie Landwirte wieder mehr Verständnis für moderne Landwirtschaft wecken und Vertrauen schaffen können.

Die bayerische Jungbauernschaft lädt in diesem Jahr zu einer Messerallye. Drei Tage lang erstreckt sie sich über alle Messehallen. Die Teilnehmer können etwa Jungbauern-Kochbücher oder ein Wohlfühl-Wochenende gewinnen. Auf der "RegioAgrar Messeparty" der Bayerischen Jungbauernschaft können sie außerdem Kontakte knüpfen und eigene Netzwerke ausbauen.