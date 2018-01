Gedenkstunde mit Stamm und Waigel Landtag gedenkt in Ursberg der Euthanasie-Opfer der Nazis

Das Dominikus-Ringeisen-Werk auf dem Gelände des Klosters Ursberg im Landkreis Günzburg ist eine der ältesten Förderstätten für Menschen mit Behinderungen in Bayern. 1884 hatte der katholische Geistliche Dominikus Ringeisen die Einrichtung in einer ehemaligen Abtei gegründet.

1939, als die Nationalsozialisten an der Macht waren, mussten die Schwestern Meldebögen ausfüllen, die Auskunft über die Bewohner geben. Obwohl sich die Oberin und die Ärztin weigerten, das zu tun, wurden ab 1940 Hunderte Bewohner mit Behinderung deportiert (Foto oben) und im Rahmen des Euthanasie-Programms der Nazis später ermordet.

Erst Kranzniederlegung, dann Gedenkstunde

Im Klosterhof erinnert jetzt ein Mahnmal an die Verbrechen - und genau an dieser Stelle soll heute um 10 Uhr ein Kranz niedergelegt werden. Um 11 Uhr beginnt die Gedenkstunde des Bayerischen Landtags im Ringeisen-Gymnasium.

Neben Landtagspräsidentin Barbara Stamm und dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, der Nürnberger Landtagsabgeordnete Karl Freller, wird auch Innenminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen. Festredner sind der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, der 1939 in Ursberg geboren wurde, und Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Landtags.

Menschen mit Behinderung gestalten Gedenkakt mit

Mit einbezogen in die Gedenkstunde werden auch Menschen mit Behinderung, die vom Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg betreut werden sowie Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums.

Im Vorfeld verwies Barbara Stamm auf die Bedeutung der Erinnerungskultur – besonders im Hinblick auf die junge Generation, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen:

"Wir sind und bleiben allen Opfern des Nationalsozialismus verpflichtet. Wir tragen die Verantwortung, das Geschehene als ewige Mahnung für unser Tun zu begreifen." Landtagspräsidentin Barbara Stamm

Dauerausstellung auf Klostergelände

"Ein Geisteskranker verursacht etwa vier Mark tägliche Anstaltskosten. Was kosten diese jährlich?" Diese heute unvorstellbare Rechnung aus einem Schulbuch aus der Nazi-Zeit ist in einer Ausstellung auf dem Klostergelände zu sehen. Die Ausstellung ist einer der Pfeiler, mit denen das Ringeisen-Werk an seine dunkle Geschichte erinnert.

Der 27. Januar 1945

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. In Deutschland ist dieser Tag seit 1996 ein bundesweiter gesetzlich verankerter Gedenktag ("Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus"). 2005 riefen die Vereinten Nationen den 27. Januar als "Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" aus.