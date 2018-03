Riedberger Horn Kommt jetzt der Bauantrag für die Skischaukel ?

Mit dem reformierten Landesentwicklungsprogramm (LEP), das heute (1.3.) in Kraft tritt, hat die Staatsregierung unter anderem die rechtliche Grundlage für die umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn geschaffen. Dort ist die Lage am Stichtag allerdings entspannt.