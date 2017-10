Als einziger Landkreis in ganz Bayern Donau-Ries ist schuldenfrei

Genau heute ist es soweit: Der Landkreis Donau-Ries überweist die letzte Rate seines Kredits und ist damit offiziell schuldenfrei. Und das, obwohl vor nicht einmal zehn Jahren noch 25 Millionen Euro Schulden in den Haushaltsbüchern standen. Damals verabschiedete der Kreistag auf Anregung von Landrat Stefan Rößle ein Entschuldungskonzept - und das ist offensichtlich aufgegangen.

Gut dosierte Investitionen

Man habe zwar investiert, so Landrat Rößle, aber in kleinen Schritten und immer nur so viel, wie möglich war, ohne neue Schulden machen zu müssen. Außerdem sei der Landkreis Donau-Ries eine wirtschaftsstarke Region, was natürlich auch zum Erfolg der Strategie beigetragen habe. Auch als Behörde habe das Landratsamt versucht, Kosten einzusparen und beispielsweise beim Personalmanagement Stellen umverlegt, wenn in einem Gebiet die Arbeiten angestiegen sind und in einem anderen abgenommen haben. Daneben haben auch die Krankenhäuser, die der Kreis betreibt, nach vielen Jahren in den roten Zahlen heuer wieder eine schwarze Null schrieben. Gerade dort wurde aber auch investiert, sodass neue Ärzte und Angebote die Patientenzahlen und die damit verbundenen Einnahmen steigern konnten.

Was springt für die Bürger raus?

Auf Grund der soliden Finanzgrundlage jetzt und der guten Ausgangslage, keine Schulden mehr zurückzahlen zu müssen, will der Landkreis bis 2020 die Kreisumlage von 47,5 auf 46 Prozent senken und denkt auch über eine stärkere finanzielle Unterstützung der öffentlichen Schwimmbäder nach. Insgesamt steht der Landkreis Donau-Ries mit seinen Kommunen laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft DIW schon jetzt bundesweit auf Platz drei bei den kommunalen Investitionen.