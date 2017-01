Konversion in Donauwörth 2017 rollen die Bagger an

Für die Donauwörther war es ein Paukenschlag als 2011 klar wurde, dass die Alfred-Delp-Kaserne geschlossen wird. Doch bald erkannte die Stadt auch die Chancen, die in dem Areal liegen. Inzwischen sind die Weichen gestellt und in diesem Jahr rollen die Bagger an.

Von: Judith Zacher