Trauer in Memmingen Ökumenisches Gebet für Kennerknecht und seine Familie

In dem Gebet in der katholischen Kirche Sankt Johann solle die Trauer und die Ratlosigkeit vieler Menschen Platz haben, heißt es in der Einladung. Das Gebet wolle den Trauerfeierlichkeiten aber in keiner Weise vorgreifen. Das ökumenische Gebet beginnt um 19.00 Uhr. Es ist für den Verstorbenen und seine Familie gedacht.

Die Stadt Memmingen hatte die Todes-Nachricht am Mittwochabend bestätigt. Kennerknecht sei am späten Nachmittag gestorben. Die Polizei Kempten habe die Stadt über den Vorfall informiert, so der Leiter des Hauptamtes, Robert Langer. Demnach war der gebürtige Kemptener beim Joggen in seiner Heimatgemeinde Durach zusammengebrochen. Über die genauen Umstände seines Todes könne man zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen treffen. Derzeit sei man noch fassungslos und überaus bestürzt über die Nachricht.

Holzinger betroffen

Viele Menschen haben sich bereits in ein Kondolenzbuch eingetragen, das im Rathaus ausliegt. Unter ihnen auch Kennerknechts Vorgänger Ivo Holzinger.

Ivo Holzinger

"Als mir das dann klar geworden ist, ist das natürlich klar, dass die Familie da besonders betroffen ist. Es ist ein tragischer Fall. Die ganze Stadt steht unter Schock. So etwas hat es noch nicht gegeben, dass ein so junger Mann, der seit etwas mehr als einem Monat im Amt ist, dass der so tragisch zu Tode kommt", sagte Holzinger dem BR. Der ehemalige Oberbürgermeister ist überzeugt, dass Kennerknecht ein guter Bürgermeister gewesen wäre: "Die Kontakte, die ich hatte und die Resonanz, die ich bekam, war immer die, dass er sich in großem Maße wirklich eingesetzt hat. Er hat viele Termine wahrgenommen. Es hat ihm Freude gemacht."

Margareta Böckh übernimmt die Amtsgeschäfte

Kennerknecht war seit 1998 verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Erst am 6. November hatte der SPD-Politiker die Stichwahl in Memmingen für sich entschieden, am 21. November war er offiziell als neuer Oberbürgermeister der Stadt vereidigt worden. Nun wird fürs Erste die zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh von der CSU, die Amtsgeschäfte übernehmen.

In einer kurzen Ansprache hat sie über das weitere Vorgehen informiert. Demnach werde sie nun versuchen, Kennerknechts Amtsgeschäfte gemeinsam mit der Verwaltung und mit dem Stadtrat so gut wie möglich weiterzuführen. In der Gemeindeordnung ist laut Regierung von Schwaben zufolge festgeschrieben, dass in den kommenden drei Monaten Neuwahlen stattfinden sollen. Die Parteien müssen laut Böckh also schon Anfang Januar ihre Kandidaten nominieren.

