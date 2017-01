Trauergottesdienst in Durach Abschied von Markus Kennerknecht

In Durach bei Kempten wird heute mit einem Trauergottesdienst Abschied von Markus Kennerknecht genommen. Der Memminger Oberbürgermeister war in der Gemeinde zu Hause. Die Stadt Memmingen gedachte des Verstorbenen gestern mit einer Trauersitzung.

Der Trauergottesdienst für den 46-Jährigen beginnt um 12.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Neben der Familie - Kennerknecht war verheiratet und Vater von zwei Töchtern - werden zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Die Feuerwehr wird die Straßen um die Kirche absperren. Die Organisatoren rechnen mit deutlich mehr als 600 Trauernden, denn außerhalb der Kirche sollen Lautsprecher den Trauergottesdienst übertragen. In der Kirche gibt es 400 Sitz- und 200 Stehplätze.

Requiem in Memmingen

Wie viele Menschen an der Trauerfeier teilnehmen, ist ungewiss. Allein die Stadt Memmingen kommt mit zwei Bussen. Aber auch aus Immenstadt, wo Kennerknecht Leiter des Bauamts war, werden zahlreiche Trauernde erwartet. Die Beisetzung der Urne erfolgt auf Wunsch der Angehörigen im engsten Familienkreis. Am Abend wird in Memmingen mit einem Requiem in der Stadtpfarrkirche St. Josef ein weiteres Mal an den Verstorbenen erinnert. Beginn ist um 19.00 Uhr. Der SPD-Politiker war am 28. Dezember nach nur 38 Tagen im Amt beim Joggen in Durach gestorben.

Große Anteilnahme

Kerzen und Blumen erinnern vorm Rathaus an Markus Kennerknecht.

Knapp eine Woche nach Kennerknechts plötzlichem Tod sind viele Memminger immer noch bestürzt. Vor dem Rathaus haben Trauernde zahlreiche Kerzen aufgestellt und Blumen abgelegt. Die Fahne der Stadt ist mit Trauerflor geschmückt und weht auf Halbmast. In der Rathaushalle liegt bereits das dritte Kondolenzbuch aus. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere hundert Bürger und Bürgerinnen eingetragen.

Zur Trauersitzung im Rathaus waren am gestern Nachmittag die Familie des Verstorbenen, Stadträte, Stadtverwaltung und Ehrenamtliche eingeladen. Die Anteilnahme der Bevölkerung erfülle sie mit Stolz auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, erklärte die zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh, dem BR vor der Sitzung. Das spiegele wider, dass die Memminger gespürt hätten, was für ein feiner und herzlicher Mensch Kennerknecht gewesen sei.

Am Tag vor Silvester hatten rund 400 Menschen bei einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Johann-Kirche an Kennerknecht erinnert und für ihn und seine Familie gebetet.