"Miteinander in Schwaben" Gesprächsreihe startet in Kempten

Unter dem Motto "Miteinander in Schwaben" treffen sich heute der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl und sein Kemptener Amtskollege, Oberbürgermeister Thomas Kiechle, zu einem Arbeitsgespräch in Kempten. Der heutige Termin ist der Auftakt für eine Reihe von Gesprächen.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl will mit einem regelmäßigen Austausch zwischen Kommunalpolitikern das schwäbische Miteinander stärken. Es wäre gut, so Gribl, „wenn wir als Kommunen in Schwaben enger zusammenrücken“.

Wirtschaft, Flüchtlinge und Altenhilfe

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl

Beim Auftakt der Gespräche in Kempten stehen unter anderem die Themen Wirtschaft, Kultur und Soziales auf der Tagesordnung. Mit dabei sind auch die Augsburger Wirtschaftsreferentin Eva Weber und Sozialreferent Stefan Kiefer.

Die beiden Kommunen wollen besprechen, ob und wie sie ihre Kräfte etwa im wirtschaftlichen Bereich bündeln können. Auch in den Bereichen Flüchtlinge oder bei der Altenhilfe soll geprüft werden, ob beide Städte von den gemeinsamen Erfahrungen profitieren könnten.

Was wird aus dem römischen Erbe?

Der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle

In Sachen Kultur geht es um das römische Erbe, das in Augsburg und Kempten eine wichtige Rolle spielt. Dabei wollen die Kommunalpolitiker über die Frage beraten, wie die Kommunen künftig mit dem historischen Schatz umgehen sollen. Bei seinem nächsten Gespräch wird Kurt Gribl am 18. Mai auf seinen Amtskollegen Gerhard Jauernig in Günzburg treffen.