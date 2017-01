Trotz Bibberkälte Keine Chance auf zugefrorenen Bodensee

Trotz der hohen Minustemperaturen in Süddeutschland wird der Bodensee nicht zufrieren. Davon ist Diplom-Meteorologe Jörg Riemann überzeugt. Im Hafen von Lindau sind aber Teile des Bodensees von einer Eisschicht überzogen.

Wasser speichert die Temperatur weitaus besser als Luft. Und bis der Bodensee mit seiner Fläche von fast 540 Quadratkilometern und einer Tiefe bis 200 Metern so stark abkühlt, dass an der Oberfläche Null Grad herrschen, muss es über Monate hinweg extrem kalt sein. Und diese Kälteperioden fehlten in den vergangenen Jahrzehnten.

Radler und Fußgänger auf dem See

Am 7. Februar 1963 überqueren Wagemutige den Bodensee auf dem Eis zwischen Altnau und Hagnau

Das letzte Mal, als dieses Wetterphänomen zu einem vollständigen Zufrieren des Bodensees, der sogenannten Seegfrörne, geführt hat, war 1963. Zum Vergleich: Mitte Januar hatte es damals beständig - 22 Grad, aktuell hat es bei leicht bewölktem Himmel -3 Grad. Im Februar 1963 hatte es immer noch -21 Grad und am 3. März noch -18 Grad. Klimaforscher sind eher skeptisch, dass sich das Phänomen von 1963 wiederholt.

"Dazu müssen über Monate ganz spezielle Wettereinflüsse herrschen. Kalter Sommer und Frost ab November, kalte aber nicht starke Ostwinde und hohe Minustemperaturen über Wochen." Jörg Riemann, Experte der Meteo Group Schweiz

Stattdessen ist der Bodensee während der vergangenen 50 Jahre konstant wärmer geworden. Außerdem soll er in den kommenden 50 Jahren um weitere 1,5 Grad steigen. Eine echte Seegfrörne wird damit wohl Geschichte bleiben.