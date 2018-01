Abschiebung ausgesetzt Junger Flüchtling aus Afghanistan darf vorerst in Kempten bleiben

Die Nachricht kam in letzter Minute: Der junge Afghane aus Kempten, der heute nach Kabul hätte abgeschoben werden sollen, darf erst einmal in Deutschland bleiben. Ihm drohe in seiner Heimat die Steinigung, sagen die Unterstützer des 21-Jährigen.

Der Afghane hätte heute Abend im Rahmen einer Sammelabschiebung von Düsseldorf aus nach Kabul geflogen werden sollen. Doch heute Vormittag gab das Verwaltungsgericht einem Eilantrag seiner Anwältin statt. Bis in einer Gerichtsverhandlung über das weitere Asylverfahren des 21-Jährigen entschieden wird, ist die Abschiebung nach Afghanistan ausgesetzt.

In seine Cousine verliebt

Seine Unterstützer haben die Nachricht mit großer Freude aufgenommen. Sie hatten sich bis zuletzt gegen die Abschiebung eingesetzt. Denn dem junge Mann droht in seiner Heimat laut Aussage seiner Anhänger die Steinigung. Er und seine Cousine hatten sich ineinander verliebt.

Vor drei Jahren nach Deutschland geflohen

Als die Liebesbeziehung ans Licht gekommen war, blieb dem jungen Mann nur die Flucht. Knapp drei Jahre ist das jetzt her. Seitdem lebt er in Deutschland. Die letzten Tage hatte er in Abschiebehaft verbracht. Sobald alle Formalitäten geklärt sind, wird er wieder in seine Flüchtlingsunterkunft nach Kempten (Foto oben) zurückkehren.