Gewalt im Bus Jugendstrafe unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung

Zwei Jahre und 11 Monate bekamen zwei 29-Jährige, die sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten mussten. Ihnen wurde gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Sie sollen in einem Bus nahe Augsburg Fahrgäste angegriffen haben.

Die beiden 29-Järigen sollen im vergangenen Frühjahr in einem Bus in Gersthofen auf einen Mitfahrer losgegangen sein. Laut Anklage zerrte der eine das Opfer in Richtung Bustür und schlug ihn mehrfach mit dem Kopf dagegen.

Hemmungslose Gewalt

Als ein weiterer Mitfahrer einschreiten wollte, mischte sich auch der zweite Angeklagte ins Geschehen. Er soll das Opfer, das bereits am Boden lag, ins Gesicht getreten haben. Als die herbeigerufenen Polizisten eintrafen, leisteten die Angeklagten erheblichen Widerstand, beleidigten die Beamten und schlugen nach ihnen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.