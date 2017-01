Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat Mutmaßlicher Dschihadist aus Senden vor Gericht

Offenbar wollte ein 25-jähriger Schwabe zum IS nach Syrien. Ab heute muss sich der Mann aus Senden in München vor Gericht verantworten. Ihm werden die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der Prozess vor dem Landgericht München ist auf drei Tage angesetzt. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte über die Türkei nach Syrien reisen. Deshalb sei er auch im Oktober 2015 nach Istanbul geflogen. Die türkischen Behörden hätten ihm aber die Einreise verwehrt. Wenig später entzog die Stadt Senden im Landkreis Neu-Ulm dem Angeklagten den Reisepass.

Familie reingezogen

Im Justizgebäude in München findet der Prozess statt.

Der 25-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft und türkische Wurzeln. Er schickte an die Stadt Senden eine Vollmacht, angeblich ausgestellt von seiner Mutter und seinen Geschwistern. Laut dieser Vollmacht wollte sich die Familie in Senden abmelden und in die Türkei ziehen. Aber das Schriftstück war gefälscht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte auf diese Weise die Rückgabe seines Reisepasses erzwingen wollte. Weil dies nicht funktionierte, soll er sich über einen Mann in Nordrhein-Westfalen gefälschte Ausweise besorgt haben. Die Dokumente waren jeweils mit einem Foto des Angeklagten versehen. Es soll sich dabei um einen bulgarischen Reisepass, einen bulgarischen Personalausweis und einen bulgarischen Führerschein gehandelt haben.

Der Mann sei sogar extra mit dem Auto nach Nordrhein-Westfalen gefahren, um dort die gefälschten Papiere gegen eine Zahlung von 2.000 Euro abzuholen, heißt es. Die Dokumente habe der Angeklagte nach seiner Rückkehr in der Wohnung seiner Schwester verwahrt.

Den IS finanziell unterstützt?

Der mutmaßliche IS-Sympathisant war bereits im April festgenommen worden. Ursprünglich wurde ihnen vorgeworfen, den IS finanziell unterstützt zu haben. Dieser Verdacht konnte aber nicht erhärtet werden. Es sei im Laufe des Ermittlungsverfahrens einiges weggefallen, sagte der Anwalt dem BR auf Anfrage. Dementsprechend seien die jetzigen Vorwürfe nicht mehr so dramatisch.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann aus Senden seit Herbst 2015 Mitglied der inzwischen verbotenen Aktion "Lies!" in Ulm. Regelmäßig habe er sich an den kostenlosen Koranverteilungen in der Ulmer Innenstadt beteiligt.