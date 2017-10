Landgericht Augsburg Prozessbeginn nach Mord an Paar in Hirblingen

Wegen des Mordes an einem lesbischen Paar aus dem Landkreis Augsburg muss sich von heute an ein 31-jähriger Mann vor dem Augsburger Landgericht verantworten – er soll die beiden Frauen aus Habgier bestialisch ermordet haben.

Der Angeklagte schweigt seit seiner Festnahme. Die Staatsanwaltscahft, die ihm der Mord an dem lesbischen Paar in Hirblingen vorwirft, stützt sich deshalb auf eine Reihe von Indizien: Der 31-jährige Maschinenführer, der noch bei seinen Eltern wohnte, soll sich am 9. Dezember mit einem Schlüssel Zugang zur Wohnung der 49 und 50 Jahre alten Frauen verschafft haben. Der Schlüssel gehörte seiner Mutter, die in der Wohnung der beiden nach dem Rechten sah, wenn diese auf Reisen waren.

Geheimnummern zu Bankkarten verlangt

In der Wohnung im Gersthofener Stadtteil Hirblingen attackierte der Angeklagte dann die 50-Jährige und zwang sie mit heftigen Schlägen, die Geheimnummer ihrer Bankkarten zu verraten, so die Vorwürfe. Daraufhin soll er die Frau mit mehreren, teils 25 Zentimeter tiefen Messerstichen ermordet haben. Anschließend tötete er auf ähnliche Weise die Lebensgefährtin der Frau, heißt es in der Anklageschrift.

Staatsanwaltschaft sieht Mord aus Habgier

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mit den Bankkarten des getöteten Paares eine Summe von über fünftausend Euro abgehoben zu haben - ein Geldbündel war von Ermittlern in seinem Wagen entdeckt worden. Die Leichen der beiden Frauen soll er dann in der Nähe des Flusses Schmutter vergraben haben. Eine Quittung über den Kauf eines Spatens wurde im Auto des Angeklagten entdeckt. Als Motiv nennt die Staatsanwaltschaft Habgier. Der 31-Jährige war hoch verschuldet. Der Prozess ist auf 16 Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte Anfang Dezember fallen.