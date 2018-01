Historisches Wasserversorgungssystem Heiße Bewerbungsphase startet: Augsburg will Unesco Weltkulturerbe Titel

Die Stadt Augsburg hat Großes vor: Sie will, dass ihr historisches Wasserversorgungssystem in die Liste der Unesco Welterbe-Stätten aufgenommen wird. Nach jahrelanger Planung geht es nun in die heiße Bewerbungsphase.

Heute wird die Stadt ihre 750 Seiten starke Bewerbung dem bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle zur Unterschrift vorlegen. Bald soll auch die englische Version bei der internationalen Organisation Unesco in Paris vorliegen.

Dann heißt es erst mal wieder warten. Denn erst im Juli kommenden Jahres wird die Unesco verkünden, ob das historische Wasserversorgungssystem in die Liste der über 1.000 Welterbe-Stätten aufgenommen wird - und damit unter besonderem kulturellen Schutz steht. Augsburg rechnet sich gute Chancen aus, da in der Weltkulturerbe-Liste der Unesco nur wenige Stätte verzeichnet sind, die auf Wasserwirtschaft basieren. Augsburg erhofft sich von dem Unesco-Titel, noch mehr Touristen in die Stadt locken zu können.

Die historische Wasserversorgung

Unter der Augsburger Altstadt liegt ein Netz von Kanälen - es ist insgesamt 200 Kilometer lang. Das Landesamt für Denkmalpflege hat dort gotische und römische Spuren entdeckt. Gefunden wurden gotische Bauelemente aus dem 13. und 14. Jahrhundert und Steine aus der Römerzeit. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die Kanäle von den Textil- und Papierfabriken genutzt. Und noch heute nutzen mehrere Unternehmen das Wasser aus den historischen Kanälen.

In der Bewerbung der Stadt Augsburg um das Unesco Welterbe spielen aber nicht nur die historischen Kanäle eine Rolle, sondern auch viele Denkmäler, zum Beispiel das frühere Wasserwerk am Roten Tor, der Herkules-, der Augustus- und der Merkurbrunnen in der Innenstadt, aber auch mehrere Wasserkraftwerke entlang des Lechs.