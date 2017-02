Heini-Klopfer-Skiflugschanze Oberstdorf feiert seine generalsanierte Schanze

Jetzt ist sie auf dem aktuellen Stand der Technik: Die runderneuerte Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf wird heute eingeweiht. In den vergangenen Monaten wurde sie mit Millionenaufwand fit gemacht für die Skiflug-WM im Januar 2018.

Stellen Sie sich vor: Sie stehen auf einem 72 Meter hohen Turm, vor ihnen eine steile Rampe und am Ende dann ein fast senkrecht abfallender Hang mit 153 Metern Höhe. Und jetzt schnallen Sie sich die Skier an und fahren da runter… So ein Sprung von der Heini-Klopfer-Skiflugschanze bei Oberstdorf ist nur etwas für echte Profis mit Nerven aus Stahl.

Die Traditions-Schanze wird am Abend wiedereröffnet, damit sich beim Weltcup-Springen am Wochenende die weltbesten Springer dort in die Tiefe stürzen können. Bis zuletzt wurde noch an der Schanze gearbeitet.

"Jetzt sind die Veranstalter da und richten sich entsprechend ein. Momentan wird die Fernsehtechnik aufgebaut. Also hier herrscht ein reges Treiben in allen Bereichen." Hans-Peter Jokschat, Oberstdorfer Sportstätten-Chef

Runderneuerung in Rekordzeit

Freuen sich auf die Eröffnung: Hans-Peter Jokschat, Leiter der Sportstätten in Oberstdorf, und Architekt Hans-Martin Renn aus Fischen (von links)

In der sportlichen Bauzeit von nur knapp einem Jahr wurde die Heini-Klopfer-Schanze runderneuert. Das Schanzenprofil und der Anlauf wurden umgestaltet, der Aufsprunghügel mit Riesenaufwand komplett neu modelliert. Es gibt einen neuen Sprungrichterturm und ein moderner Panorama-Schrägaufzug ersetzt den 40 Jahre alten Sessellift. Alles ist zwar noch nicht fertig, aber die Schanze ist - wie geplant - rechtzeitig zum Skiflug-Weltcup am Wochenende sprungbereit.

"Dass wir die komplette Anlage in ihrer vollen Pracht erst zur Weltmeisterschaft erleben werden – das war uns allen klar. Aber bei der Weltmeisterschaft müssen wir ja noch einen draufsetzen." Hans-Peter Jokschat, Oberstdorfer Sportstätten-Chef

Bis 2018 setzt man noch einiges drauf

In einem Jahr ist auch der schiefe Tum fertig

Bis zur Skiflug-WM im Januar 2018 wird der schiefe Turm von Oberstdorf in vollem Glanz erstrahlen und auch das touristische Angebot mit Besucherzentrum, Themenweg, 3D-Brillen und Gaststätte soll dann fertig sein. Für den Fischener Architekten und Schanzenspezialisten Hans-Martin Renn war und ist die Generalsanierung der legendären Heini-Klopfer-Schanze ein ganz besonderer Auftrag.

"Auf diese Baustelle kann man ganz sicher stolz sein. Zumal es auf der Welt nur fünf Skiflugschanzen gibt. Und bei einer – und dann auch noch vor der Haustür – mitwirken zu können – das ist eine großartige Sache und da bin ich auch den Auftraggebern höchst dankbar." Hans-Martin Renn, Architekt

Computersimulation der sanierten Heini-Klopfer-Schanze von oben

Mit mehr als 100 km/h rasen die Springer von der Schanze und fliegen mit 140 km/h dann mehr als 200 Meter weit. Wer bei der Eröffnung am Abend den Jungfernsprung wagen wird - daraus machen die Verantwortlichen noch ein Geheimnis. Aber eines ist klar: Vom Organisator über den Bauherrn bis hin zum Architekten - alle werden beim ersten Sprung von der generalsanierten Heini-Klopfer-Schanze aufgeregt sein.

Einzigartige Konstruktion

Die alte Skiflugschanze beim Umbau

Die Heini-Klopfer-Schanze ist eine von derzeit nur fünf Skiflugschanzen weltweit und die einzige dieser Art in Deutschland. Die Anlage, eine spektakuläre freistehende Spannbeton-Konstruktion im Stillachtal südlich der Marktgemeinde, wurde in den 70er- und 80er-Jahren errichtet. Benannt ist die Schanze nach der Oberstdorfer Skisprunglegende Heini Klopfer. Er war es auch, der als Architekt 1950 die erste Skiflugschanze im Stillachtal als Holzkonstruktion erbaute.

Zahlen und Fakten 1950 Erste internationale Skiflugwoche in Oberstdorf

1971 wird von der FIS das Skifliegen anerkannt

1972 Weltmeisterschaft im Skifliegen an der damals neu erbauten Schanze

1981 2. Skiflug-WM in Oberstdorf an der Heini Klopfer Skiflugschanze

1988 3. Skiflug-WM; WM-Sieger wurde Ole Gunar Fidjestoel

1998 neuerlicher Umbau

1998 Dieter Thoma stellt mit 209 Metern einen neuen Schanzenrekord auf

2009 Harry Olli fliegt 225,5 Meter und hält damit den aktuellen Schanzenrekord

Skiflug und Skisprung unterscheiden sich vor allem durch die Bauweise der Schnanzen und die möglichen Weiten. Der weiteste gewertete Sprung auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze gelang Harri Olli am 14. Februar 2009. Der Finne flog 225,5 Meter.