Aus Donauwörther Krankenhaus verschwunden Polizei fahndet nach entflohenem Häftling

Der 45-jährige Insasse der JVA Kaisheim war am Sonntag wegen eines angeblichen Rückenleidens ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei wurde auf eine Bewachung durch Justizbeamte verzichtet, da der Häftling seine Beine kaum bewegen zu können schien.

Weil das mit vergitterten Fenstern und Videoüberwachung ausgestattete Spezialzimmer der Klinik noch nicht vorbereitet war, wurde er in ein normales Zimmer gebracht. Montagmittag bekam der Mann dann Besuch von seiner Mutter, und als die JVA-Beamten nach einiger Zeit das Krankenzimmer wieder kontrollierten, war der 45-Jährige verschwunden. Die Mutter gab an, nichts über den Aufenthaltsort ihres Sohnes zu wissen. Unklar ist, wie und in welcher Kleidung der Mann fliehen konnte.