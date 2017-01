Gymnasium Hohenschwangau Klare Absage ans G8

Wenn man Eltern von Gymnasiasten auf die Palme bringen will, dann braucht's dafür nur ein kurzes Stichwort: G8/G9 - und schon beginnt eine hitzige Debatte. Nicht so im Gymnasium Hohenschwangau, dort plädiert die Mehrheit für die längere Schulzeit.

2009 eingeführt, hat das achtjährige Gymnasium viel Stress, Ärger und Frust gebracht. Schon lange wird über eine Reform der Reform und eine mögliche Rückkehr zum G9 diskutiert. Demnächst soll eine Entscheidung fallen, wie es an bayerischen Gymnasien weitergehen soll. G8? G9? Beides nebeneinander? Wahlfreiheit für alle Schulen? Was ist das Beste?

Hohenschwangau ist Pilotschule

Thomas Schauer, Schulleiter Gymnasium Hohenschwangau

Am Gymnasium in Hohenschwangau hat man Erfahrung mit beiden Schulformen im direkten Vergleich: Das Gymnasium ist eine von 47 Pilotschulen in Bayern, an denen es die Mittelstufe Plus gibt. Also die Möglichkeit, das Abi auch in neun Jahren zu machen. Seit eineinhalb Jahren läuft der Pilotversuch - und fragt man dort Lehrer, Schüler und Eltern nach G8 oder G9 ist die Tendenz mehr als eindeutig. 85 Prozent sprechen sich für die längere Schulzeit aus.

Die Hohenschwangauer Gymnasiasten testen die Mittelstufe Plus bereits im zweiten Schuljahr. Das heißt, die Schüler können sich in der siebten Klassen entscheiden, ob sie das Abi regulär in acht Jahren machen oder ein zusätzliches Jahr nach der neunten Klasse einlegen wollen. Und die Tendenz im Jahr zwei des Tests ist eindeutig, sagt Schulleiter Thomas Schauer: 85 Prozent wollten mehr Zeit bis zum Abi. Und für das kommende Schuljahr sieht es ähnlich aus.