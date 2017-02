Kernkraftwerk Gundremmingen Block B bei Routine-Prüfung abgeschaltet

Der Grund für die Abschaltung: Bei den Routineprüfungen hatte sich eines von elf Entlastungsventilen im Sicherheitsbehälter zwar öffnen, aber nicht mehr schließen lassen. Dem Protokoll nach muss in so einem Fall eine Schnellabschaltung per Hand erfolgen, die in Gundremmingen heute durchgeführt wurde. Laut Kraftwerk wird in den nächsten Tagen geprüft, warum es ein Problem mit dem Ventil gibt. Im Ernstfall sorgen solche Ventile bei einem unplanmäßigen Druckanstieg im Reaktor für das Ablassen von Dampf.

Keine Gefährdung

Der Reaktorbereich des Block B im Atomrkaftwerk Gundremmingen.

Die Aufsichtsbehörde wurde informiert, voraussichtlich wird der Vorfall als meldepflichtiges Ereignis der Kategorie N (Normal) zugeordnet werden, was auf der internationalen Skala (INES) der Stufe 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) zuzuordnen ist. Laut Skala ist damit keine Gefährdung der Anlage, des Personals oder der Umgebung verbunden. Anfang Januar musste bereits Block C für einige Tage nach dem Hochfahren wieder vom Netz genommen werden mit einem ähnlichen Problem: Dort war ein Ventilgehäuse im Sicherheitsbehälter unicht gewesen.