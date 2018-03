Warnstreiks Gewerkschaft ist zufrieden mit Streikauftakt im Klinikum Augsburg

Im Fokus der Streiks stand am Vormittag der OP-Bereich am Klinikum. 40 Mitarbeiter haben sich an der ersten Streikwelle beteiligt und sind von 7 Uhr bis 11 Uhr für vier Stunden in den Ausstand gegangen. Am Klinikum arbeiten rund 5.300 Angestellte, davon knapp 1.500 Schwestern und Krankenpfleger.

Entlastung für die Mitarbeiter

Stefan Jagel von der Gewerkschaft ver.di zeigte sich am Mittag zufrieden mit diesem ersten Auftakt. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozente mehr Geld , mindestens aber 200 Euro und eine Erhöhung des Nachtzuschlags. Jagel sagte dem BR, dass es den Mitarbeitern dabei nicht nur ums Geld gehe:

"Wir streiken für mehr Geld, aber es geht auch immer um Entlastung. Wir glauben, wenn es mehr Geld gibt für die Arbeit, finden sich auch mehr Menschen, die wieder in die Pflege gehen." Stefan Jagel, ver.di.

Das bestätigten auch die Mitarbeiter, die sich im Streiklokal an der Ulmer Straße eingefunden hatten: "Ich streike, weil ein massiver Pflegenotstand in den Kliniken besteht", so eine Streikende. "Die Stationen laufen über", es gebe viel zu wenig Personal, sie und ihre Kollegen müssten immer wieder einspringen, ohne Rücksicht auf die eigene Familie.

Personalmangel im OP

Bei manchen OPs würden schon Azubis an den OP-Tisch gestellt, die noch gar nicht dafür ausgebildet seien, kritisiert ein Streikteilnehmer, "ab und zu denkt man sich schon, dass man mit einem Bein im Knast steht", weil die Chefs die Verantwortung aufs Pflegepersonal abwälzen würden. Der Notstand ziehe sich durchs ganze Haus, auch Abteilungen wie die Sterilisation etwa seien betroffen vom Mitarbeitermangel. Laut Gewerkschaft könnte es noch im März längere Streiks geben, wenn man sich am Verhandlungstisch nicht einig werden sollte.