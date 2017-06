Wohnort und Museum zugleich Augsburger Fuggerei erwartet zweimillionsten Besucher

Etwa 200.000 Gäste kommen jährlich in die Augsburger Fuggerei - die älteste Sozialsiedlung der Welt. Seit 2006 werden am Eingang Tickets verkauft und heute wird wohl das zweimillionste durch das Kassenfenster gereicht.

In der 1521 vom Augsburger Kaufmann Jakob Fugger gestifteten Fuggerei finden bis heute bedürftige katholische Augsburger eine Heimat. Mit einem Mietzins von 0,88 Cent im Jahr für eine Wohnung ist die Fuggerei weltweit einzigartig. Die Bewohner sollen außerdem täglich drei Gebete für den Stifter sprechen.

Besucher finanzieren Fuggerei mit

Seit 2006 werden Eintrittsgelder von Besuchern verlangt: Das Erwachsenenticket kostet vier Euro, eine Jahreskarte 10 Euro. Für Augsburger gibt es den Jahrespass für 5 Euro. 200.000 Menschen kommen jährlich, mit steigender Tendenz, sagt Astrid Gabler, Sprecherin der Fuggerschen Stiftungen.

Zwei Wohnungen können besichtigt werden

Blick in ein historisches Schlafzimmer in der Fuggerei

Die Besucher können in der Siedlung mit ihren 140 Wohnungen neben einer historischen auch eine modern eingerichtete Wohnung besichtigen. Großes Interesse findet auch der mittlerweile zu einem Museum umgebaute Luftschutzbunker, in dem die Fuggerei-Bewohner in der dramatischen Bombennacht im Februar 1944 Zuflucht finden konnten.