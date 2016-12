Beratung für Flüchtlinge in Augsburg Hilfe für freiwillige Heimkehrer

Die Zentrale Rückkehrberatung Südbayern (ZRB) der Caritas in Augsburg unterstützt Flüchtlinge, die ihre Heimatländer zurückkehren wollen. Die Helfer haben 2016 rund 600 Flüchtlinge aus dem Großraum Augsburg beraten.

Die Beratungsstelle der Zentralen Rückkehrberatung Südbayern (ZRB) gibt es seit 2004, sie ist eine Kooperation der Wohlfahrtsverbände der Diakonie, des Roten Kreuz Augsburger Land und der Caritas in der Diözese Augsburg. Unterstützt wird die ZRB von der Regierung von Schwaben, Geld kommt von der EU und dem bayerischen Sozialministerium.

300 freiwillige Ausreisen in der Region

Die Helfer haben 2016 rund 600 Flüchtlinge aus dem Großraum Augsburg beraten, an die 300 sind dann auch freiwillig ausgereist, vor allem nach Afghanistan, Irak und Iran, sowie in afrikanische Länder wie den Senegal. Unter den Heimkehrern waren junge wie alte Geflüchtete. Der älteste Mann war ein 72-jähriger Nigerianer, die älteste Frau eine 78 Jahre alte Seniorin, die in die Ukraine zurückkehrte. Im Jahr 2015 waren es 500 freiwillige Ausreisen, allerdings bei einer freilich deutlich höheren Zahl von ankommenden Flüchtlingen.

Re-Integration wird gefördert

Ziel ist es, so Natalie Wachowski von der ZRB, "die Menschen so gut wie möglich auf die Rückkehr vorzubereiten". Dabei gehe es nicht darum, dass alles möglichst schnell vonstatten geht, sondern dass eine gute Grundlage gelegt wird, damit die Re-Integration im Heimatland gelingt. Denn viele Flüchtlinge sind bereits mehrere Jahre weg aus ihren Heimat, die familiären Strukturen dort oft gar nicht mehr vorhanden. Die Helfer kümmern sich darum, dass Geburtsurkunden oder Schulbescheinigungen für die Kinder besorgt und notfalls übersetzt werden, sie sorgen für einen Medikamenten-Vorrat oder helfen mit einer kleinen Anschubfinanzierung für eine Existenzgründung aus.

Führerschein, PC-Training und Handwerk

Gut sei es, so Natalie Wachowski, wenn die Flüchtlinge nicht mit ganz leeren Händen zurückkehren müssen. Denn oft setzt die Familie in der Heimat große Hoffnungen in sie. Können sie nichts vorweisen, verlieren sie das Gesicht. Daher versucht die ZRB, die Heimkehrer zu qualifizieren.

"Wir beraten kostenlos alle Flüchtlinge, und zwar ergebnisoffen." Natalie Wachowski, Zentrale Rückkehrberatung Südbayern (ZRB).

Angeboten werden zum Beispiel Gabelstapler- oder Schweißkurse, PC-Trainings, Nähkurse oder ein Lehrgang für Erste Hilfe. Besonders gefragt war zuletzt ein Kurs zum Bau von Solarkochern oder von Lasten-Fahrrädern aus alten Drahteseln. Mit diesen Kenntnissen könnten sich die Heimkehrer zuhause eine kleine Existzenz aufbauen.

Signalwirkung: Schnelle Bearbeitung

Das Bayerische Innenministerium sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den Rückführungszentren und der Zahl freiwilliger Rückkehrer. Der Grund: Die kürzere Bearbeitungsdauer der Asylanträge in den Rückführungszentren wirkt laut Innenministerium wie ein Signal. Zudem wissen mittlerweile vor allem die Asylbewerber vom Westbalkan, dass ihre Chancen auf ein Bleiberecht gering sind. Heuer sind laut Ministerium 11.700 Asylbewerber freiwillig ausgereist - ähnlich viele wie im vergangenen Jahr, nach Einführung der Rückführungszentren.

Den Plan der Bundesregierung, die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern noch stärker zu fördern, hält das bayerische Innenministerium für sinnvoll. Allerdings könne man nicht pauschal sagen, dass freiwillige Ausreisen billiger seien als beispielsweise Einzel- oder Sammelabschiebungen.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Kritik kommt aus dem Innenministerium beim Thema Abschiebung: Andere Bundesländer seien da zu nachlässig. Wenn ein Bundesland nicht konsequent abschiebe, müsse ihm eine Strafe drohen, so die Forderung aus Bayern. Schließlich verursache die Unterbringung eines Flüchtlings hohe Kosten. Die Staatsregierung schlägt vor, dem Bundesland die Fördermittel für die Flüchtlingsunterbringung zu kürzen. Dies ist auch Inhalt eines Papiers der CSU-Landesgruppe, bei der Klausur Anfang Januar beschlossen werden soll.