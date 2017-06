Feuerwehrmuseum Kaufbeuren 10.000 Stunden schuften für den Traum in Rot

Für die Feuerwehr in Kaufbeuren ist heute ein ganz besonderer Tag: Bei einem Festakt eröffnet sie am Abend ihr neues Feuerwehrmuseum. Für viele geht damit ein Traum in Erfüllung, an den fast schon keiner mehr geglaubt hat.

Von: Rupert Waldmüller