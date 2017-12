Großbrand im Unterallgäu Feuer vernichtet Ställe auf Bauernhof in Altisried - fast alle Kühe tot

Beim Brand eines Bauernhofs in Altisried im Unterallgäu sind alle Stallungen niedergebrannt. Fast alle Kühe verendeten. Der 41-jährige Bewohner wurde verletzt.

Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Alle Stallungen brannten bis auf die Grundmauer nieder, teilte die Polizei mit. Nur das Wohnhaus blieb erhalten. In den Ställen standen rund 25 Kühe, die bis auf wenige in den Flammen starben.

Weiter Weg fürs Löschwasser

Der 41-jährige Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zur Brandbekämpfung waren etwa 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Über mehrere hundert Meter mussten Schlauchleitungen zur Brandstelle gelegt werden.

Übergreifen der Flammen auf Kirche verhindern

Hauptaufgabe der Feuerwehren bestand darin, die angrenzende Kirche und weitere Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.