Bundesliga Feinarbeit unter der Sonne Teneriffas: Halbzeit im Trainingslager des FCA

Der FC Augsburg hat die beste Hinrunde seiner Bundesligageschichte hinter sich, doch darauf können sich die Spieler nicht ausruhen. Im Trainingslager auf Teneriffa wird gerade an den Spielabläufen und am Kader gefeilt.

Nach der kürzesten Winterpause aller Fußballzeiten schwitzen die Spieler des FC Augsburg seit Dienstag unter der Sonne Teneriffas. Die Schwaben haben die beste Hinrunde, seit sie in der Bundesliga sind, hingelegt und viel Lob eingeheimst. Das selbstgestellte Saisonziel des Klassenerhalts wird der Verein wohl vorzeitig erreichen.

Finnbogason hat Probleme mit der Achillessehne

Und doch ist nicht alles eitel Sonnenschein, gerade mit der derzeitigen Nummer drei der Bundesliga-Torjäger, Alfred Finnbogason. Denn der Isländer hat Probleme mit der Achillessehne und läuft deshalb nur untertourig durchs Trainingslager auf Teneriffa. Andere wie Mittelfeldspieler Rani Khedira können die Sonne dagegen richtig genießen.

"Ich glaube, das Klima stimmt. Wir können im T-Shirt trainieren, das ist ganz angenehm, und können die taktischen Dinge einfach in der Feinarbeit nochmal grundlegend durchgehen. Ich glaube, dass das hier der Schwerpunkt für das Training sein wird." Rani Khedira

Lob vom FC Bayern-Trainer

Januar im T-Shirt – das haben sich die Augsburger wahrlich verdient. Schließlich konnte ihr Auftreten sogar Meistertrainer Jupp Heynckes beeindrucken.

"Ich bin sehr beeindruckt wie die Mannschaft konzipiert ist, wie strukturiert sie Fußball spielen. Sie haben einen ganz klaren Plan und, was mir aufgefallen ist, dass sie wahnsinnig ehrgeizig sind, sehr laufstark und aggressiv." Jupp Heynckes

Kader soll unter 30 Spieler umfassen

Trotzdem bleibt noch einiges zu tun, denn nach wie vor vergibt der FCA viele Chancen, besonders am Ende eines Spiels. Trainer Manuel Baum hat also viel nachzubessern. Und auch personell feilt Manager Stefan Reuter noch am Kader. Er versucht, die Zahl der Spieler unter 30 zu drücken.

Der österreichische Verteidiger Georg Teigl ist deshalb gerade nach Braunschweig verliehen worden. Kollege Tim Rieder soll in Breslau Spielpraxis sammeln. Ansonsten sind keine weiteren Änderungen zu erwarten. Die bisherige Belegschaft hat sich bewährt und ist zu einer Einheit zusammengewachsen, die auch die Großen ärgern kann.

FC Augsburg auf dem Weg nach Europa?

Viel Spaß und wenig Geld – der FCA geht mit einer interessanten Mischung ins neue Fußballjahr. Wie sich das entwickelt, ist offen. Freiburgs Trainer Christian Streich traut den Schwaben aber viel zu.

"Wenn du das siehst, wie die auftreten, von der Athletik und vom Selbstverständnis gehen die glaub ich Richtung Europa, wenn das so weiter geht." Christian Streich

FCA-Trainer Baum winkt da lieber ab. Der freigestellte Realschullehrer weiß genau: Zeugnisse gibt es erst dann, wenn es in Augsburg wieder so warm ist, wie derzeit auf Teneriffa.