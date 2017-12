Gourmet-Böller Familienbetrieb in Gersthofen produziert Feuerwerk für Pyrotechniker

Die meisten Deutschen kaufen für die Silvesterknallerei Billigware aus Asien. Manche allerdings bevorzugen wahre Gourmet-Böller. Die gibt es auch "made in Schwaben" von der Feuerwerksfabrik Sauer in Gersthofen bei Augsburg.

Peter Sauer führt den Familienbetrieb in der fünften Generation. Er produziert in seiner Fabrik in Gersthofen nur Feuerwerk für Profis, sprich Pyrotechniker. Ausnahme: An Silvestern kauft er Rakekten & Co. für jedermann bei ausgewählten Händlern zu.

Mitarbeiter sitzen mindestens 15 Meter auseinander

Sechs Festangestellte sind auf dem riesigen Firmengelände beschäftigt. Aus Sicherheitsgründen sitzen die Mitarbeiter mindestens 15 Meter auseinander.

"Also mein Steuerberater hat mal gesagt, das sei ein reiner betriebswirtschaftlicher Unsinn, aber ich glaube, das Blatt wendet sich jetzt gerade wieder. In China sind auch deutliche Veränderungen bezüglich der Sicherheit. Die haben viel mehr Auflagen als früher. Vielen chinesischen Betrieben wurde die Lizenz entzogen. Das heißt, es wird jetzt da einen Engpass geben." Firmenchef Peter Sauer

Den erwarteten Engpass in China will Sauer nutzen. Bereits in Planung ist ein Retro-Böller für die breite Kundschaft.