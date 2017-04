EU-Verordnung trifft Zoos Muss der Nasenbär aus Augsburg verschwinden?

Betroffen sind von der Verordnung in Augsburg unter anderem der Nasenbär und die Nuntjaks, eine asiatische Hirschart. Diese Tierarten dürfen keinen Nachwuchs haben, die weiblichen Tiere bleiben unter sich.

"Sowohl die Nasenbären als auch die Nuntjaks sind attraktive Tiere für unsere Zoobesucher. Es ist natürlich auch immer unschön, ein Tier von den natürlichen Verhaltensweisen zu trennen, also sich nicht mehr fortpflanzen zu dürfen, keine Jungen mehr aufzuziehen." Zoochefin Barbara Jantschke

Waschbären als Negativbeispiel

Der Grund für die Regelung: Die EU verbietet in einer Verordnung die Vermehrung sogenannter invasiver Arten, also Tierarten, die in Deutschland natürlicherweise nicht vorkommen. Ein Beispiel für so eine Art ist der Waschbär. Er wurde einst hierzulande ausgesetzt und hat sich verbreitet. Wie viele andere Tiere ist er auf der EU-Verbotsliste gelandet, die bisher auch für Zoos gilt.

An den Zoos liegt es nicht

Der deutsche Gesetzgeber könnte Ausnahmeregelungen für Tiergärten erlassen. Doch das Verfahren zieht sich. Augsburgs Zoochefin Barbara Jantschke hofft auf eine schnelle Lösung, denn ihre Tiere sollten ihre natürliche Lebensweise beibehalten können.