Besondere Hühnerrasse Eiergenuss ohne schlechtes Gewissen

Eier stehen bei vielen stets im Kühlschrank, doch ihr Kauf ist nicht immer ganz einfach. Denn auch bei der Produktion von Bio-Eiern ist es üblich, dass männliche Küken getötet werden. In Sulzberg im Oberallgäu setzt ein Züchter deshalb auf eine besondere Hühnerrasse.

Auch bei Bio-Eiern ist es normal, dass nur die weiblichen Küken aufgezogen werden, denn die männlichen legen ja keine Eier. Landwirt Jürgen Dötz aus Sulzberg hat deshalb seine ganze Produktion von der Rasse "Lohmann braun" auf "Lohmann Sandy" umgestellt. Bei dieser Hühnerrasse können die männlichen Küken als Masthähnchen aufgezogen werden und enden nicht in der Schreddermaschine.

Männliche Küken werden gemästet

Hier können die Hühner frei entscheiden, wo sie hinlaufen oder -fliegen wollen.

Insgesamt 10.000 Tiere hält Jürgen Dötz in vier Ställen nach Bioland-Richtlinien. Bei ihm können sich die Tiere frei bewegen, selbständig hin und her fliegen und zwischen dem Außenbereich, dem Schlechtwetterauslauf und dem Stall wechseln. Vor zwei Jahren ist der Landwirt auf die neue Hühnerrasse umgestiegen.

"Damit die männlichen Küken nicht, wenn sie geschlüpft sind, sofort getötet werden. Die sollen auch ein Recht haben, dass sie leben können. Das macht unser Aufzüchter, von dem wir die Hühner bekommen. Das männliche Küken bleibt gleich bei ihm, wird dann circa zwölf Wochen gemästet und dann geschlachtet." Landwirt Jürgen Dötz

Verbraucher zahlen gerne mehr

Auf der Suche nach dem besten Gackern - BR-Reporterin Viktoria Wagensommer.

Viel Gewinn fällt bei der Mast nicht ab, denn Legehennen haben generell nicht so viel Fleisch wie Masthähnchen. Sandy-Hühner setzen aber immerhin noch mehr an als andere Rassen.

Damit der Züchter in Österreich beim Mästen nicht draufzahlt, bekommt er von Jürgen Dötz pro Tier fünf Euro. Die Mehrkosten gibt dieser in Form von vier Cent pro Ei an seine Kunden weiter. Vielen sind die Eier, bei denen keine Küken geschreddert werden, die Mehrkosten aber wert, sie sind sehr gefragt.

Mehr Aufwand im Stall

Der Geschmack unterscheidet sich dabei nicht von anderen Eiern, die Hühner machen aber mehr Arbeit, sagt der Sohn und Hofnachfolger Julian Dötz.

"Die Sandys sind auf jeden Fall schreckhafter. Wenn sie ganz neu sind, dann sind sie sehr nervös und man muss dann wirklich in Zeitlupe durch den Stall gehen. Also man braucht ungefähr eine halbe Stunde, nur um vom einen Ende zum anderen zu kommen." Hofnachfolger Julian Dötz

An der Farbe zu erkennen

Jürgen Dötz zeigt die cremefarbenen Eier seiner Hühner.

Julian Dötz besucht gerade die Tierwirt-Meisterschule und auch bei seinen Kollegen sind Sandy-Hühner hoch im Kurs, erzählt er. Immer mehr steigen auf die sogenannte Zweinutzungsrasse um. Der Verbraucher kann die Sandy-Eier leicht von denen anderer Rassen unterscheiden.