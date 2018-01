Dringender Tatverdacht Ehepaar soll einen Mann aus Ulm in seiner Wohnung tödlich verletzt haben

Ein 59-jähriger Ulmer war in der Nacht zum Dreikönigstag von Einbrechern niedergeschlagen und dabei tödlich verletzt worden. Spuren am Tatort führten die Polizei zu einem Ehepaar, das jetzt unter dringendem Tatverdacht steht und festgenommen wurde.

Die Ermittler fanden eine Spur in der Wohnung, die von einem 39-Jährigen aus Ulm stammt. Bei der Vernehmung des Mannes verstrickte er sich in Widersprüche. Die weiteren Ermittlungen bekräftigten den Verdacht gegen den Georgier und seine russischstämmige Ehefrau. Beide wurden mittlerweile festgenommen und sind in Haft.

Einbrecher verletzen den Ulmer tödlich

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter den 59-Jährigen in der Nacht zum Dreikönigstag angegriffen und niedergeschlagen hatten. Er wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er im Laufe des Samstages in einem Krankenhaus verstarb. Der Mann wohnte zusammen mit seiner 91-jährigen Mutter in der Ulmer Wohnung. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher Schmuck erbeuteten, der wurde bislang aber noch nicht gefunden