Verletzte und Blechschaden Dutzende Unfälle auf glatten Straßen in Bayern

Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben in Teilen Bayerns zu spiegelglatten Straßen geführt. Vor allem in der Oberpfalz, aber auch in Mittelfranken und Schwaben kam es zu Glätte-Unfällen. Es gab mehrere Verletzte.