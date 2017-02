Durchfahrt verboten! Lkw raus aus der Lauinger Innenstadt

Jetzt geht's los: Montagmorgen um 7 Uhr startet Lauingen an der Donau sein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt. Dann werden die orangen Abkleber auf den neuen Verkehrsschildern zum Lkw-Durchfahrtsverbot entfernt.

Ab sofort gilt nämlich: Der Schwerlastverkehr ab 7,5t muss die Lauinger Innenstadt auf der B16 umfahren. Ausgenommen sind Anlieger, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Busse für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Schilder zum Lkw-Durchfahrtsverbot stehen an allen Zufahrtsstraßen in Richtung Innenstadt (Gundelfinger Straße, Riedhauser Straße, Dillinger Straße, Wittislinger Straße, Johannesstraße).

Busse im ÖPNV dürfen weiter in die Lauinger Innenstadt.

Das Lkw-Durchfahrtsverbot dehnt sich in Ost-West-Richtung aus: von der Einmündung Herzog-Georg-Straße/Schabringer Straße bis zur Einmündung Riedhauser Straße. Von Süden aus gilt das Verbot ab der Donaubrücke über die Donaustraße/Geiselinastraße bis in den Norden in Richtung Wittislinger Straße.

"Das Lkw-Durchfahrtsverbot ist der erste und ein richtiger Schritt zur Verkehrsberuhigung der Lauinger Innenstadt." Lauingens zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling

In wenigen Wochen sollen weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung anlaufen, denn ab Frühjahr wird die gesamte Innenstadt zur Tempo 30-Zone.