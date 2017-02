Unbemannte Flugobjekte Experten diskutieren in Kaufbeuren über zivile Drohnen

In Deutschland schwirren nach Schätzungen rund 400.000 Drohnen über den Köpfen der Menschen– und das nicht immer nur um schöne Bilder aus der Luft zu machen. In Kaufbeuren diskutieren Unternehmen und die Polizei heute deshalb über die negativen Seiten der unbemannten Flugobjekte.

Die Veranstaltung steht unter der Überschrift "Megatrend zivile Drohnen: Strategien beim Erkennen, Verfolgen und Abwehren". Dabei soll es nicht nur um die steigende Zahl privater Drohnen gehen, sondern auch um die Gefahren, die von ihnen ausgehen. Sie können etwa den Flugverkehr gefährden und inzwischen werden Drohnen auch von Verbrechern genutzt.

Israel und Bayern führend in Drohnentechnologie

In Kaufbeuren wird die Polizei deshalb darüber informieren, wie Drohnen den Luftraum über Bayern bedrohen; Experten aus Israel berichten über neue Möglichkeiten, um sie abzuwehren. Die Veranstaltung in Kaufbeuren wurde von Bayern und Israel gemeinsam organisiert, auch damit die beiden führenden Standorte in der Drohnentechnologie wirtschaftliche Kontakte knüpfen können.

Im Allgäu werden Drohnen getestet

Dazu eingeladen hat der Allgäuer Wirtschaftssekretär Franz Josef Pschierer. Er setzt sich auch dafür ein, dass Drohnenbesitzer einen sogenannten "Drohnenführerschein" machen können. Ein Testgelände für die Flugobjekte gibt es bereits in Mattsies im Unterallgäu.

Im sogenannten "Erprobungszentrum für unbemanntes Fliegen" können seit 2015 neu entwickelte Fluggeräte getestet werden. Rund zehn Quadratkilometer misst das Areal, das optimale Bedingungen für solche Testflüge bietet. So ist zum Beispiel der Abstand zu umliegenden Wohngebieten ausreichend groß.

Sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten finden

Die Ergebnisse der Erprobungsflüge in Mattsies werden dann genutzt, um die Fluggeräte weiterzuentwickeln und sicherer zu machen. Denn Drohnen können auch nützlich sein: In der Landwirtschaft könnten sie helfen, den Düngebedarf zu ermitteln oder den besten Erntezeitpunkt zu bestimmen. Außerdem können sei bei der Suche nach Vermissten oder bei der Geländeüberwachung helfen. Die optimalen Rahmenbedingungen für solche Einsatzfelder sollen in Mattsies herausgefunden werden.