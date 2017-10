Polizei ermittelt Bandenmäßiger Drogenhandel an Nördlinger Asylunterkunft

Seit gut einem Jahr weiß die Nördlinger Polizei, dass schwarzafrikanische Asylbewerber im Stadtgebiet mit Drogen handeln. Verkauft wurde der Stoff unter anderem an Schüler. Die Polizei wendet sich jetzt sogar an die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zu bekommen.

Es ist eigentlich eine Routinekontrolle der Polizei in Nördlingen, bei der BR-Reporterin Judith Zacher mit der Kamera dabei ist. Als sie einem schwarzafrikanischen Radfahrer begegnen, tritt der plötzlich in die Pedale und wirft etwas in die Büsche. Sie stellen fest: Es ist ein Säckchen mit Rauschgift.

Die Streife nimmt sofort die Verfolgung auf, später wird herauskommen, dass es sich bei dem Mann um einen 32 Jahre alten Senegalesen handelt. Mittlerweile ist er festgenommen, das Filmmaterial unserer Reporterin und ihre Zeugenaussage hat bei der Überführung geholfen. Das Päckchen mit den Drogen liegt bei der Polizeiinspektion Nördlingen.

Dort hat sich kürzlich einiges angesammelt: 15 braune Papiertüten, darin die sichergestellte Ware: Etwa 400 Gramm Haschisch. Es sind Beweismittel, dafür dass gedealt wird in Nördlingen und das im größeren Stil, sagt Walter Beck, Leiter der Polizeiinspektion. Sichergestellt wurden diese Drogen bei einem 29 Jahre alten Mann aus Mali, die Spuren werden jetzt genau untersucht.

Über München ins Donau-Ries

Die Polizei konnte feststellen, dass die Drogen mitunter über den Münchner Ostbahnhof ins Donau-Ries, nach Nördlingen gelangen.

"Die gegen sehr konspirativ vor: Der Kontakt wird übesr Handy hergestellt, ein Übergabeort wird vereinbart, zunächst wird Geld übergeben, dann erst der weitere Ort genannt, wo man das Rauschgift bekommt. Das läuft im ganzen Stadtgebiet, an unterschiedliche Orten, was für uns die Arbeit sehr schwer macht." Walter Beck, Polizei Nördlingen

Walter Beck, Polizeichef in Nördlingen, zeigt sichergestellte Beweismittel

Erst kürzlich hat die Polizei einen 14 Jahre alten Schüler mit Marihuana erwischt. Er und andere Schüler hatten die Drogen bei einer bestimmten Gruppe von Asylbewerbern gekauft. Bei einer Razzia in einer Nördlinger Aslybewerberunterkunft im Februar 2017 wurde an vier verschiedenen Stellen Rauschgift entdeckt.

"Es handelt sich hier um keine Bagatelldelikte. Es geht um den Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels und Abgabe von Drogen an Kinder und Jugendliche - es geht um Verbrechenstatbestände! Es geht auch um Rauschgifthandel im Umfeld von Schulen, begangen durch eben diese begrenzte Gruppe von Asylbewerbern. Um diesen Geschäften Einhalt zu gebieten, müssen wir Tat und Täter konkretisieren." Walter Beck, Polizei Nördlingen

Drogendealer werfen schlechtes Licht auf andere Asylbewerber

Immer wieder greift die Polizei Dealer mit Ware auf – meist muss sie sie kurz darauf wieder laufen lassen, weil die Mengen zu gering sind. Jetzt erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung – und nennt deshalb bewusst auch die Herkunft der mutmaßlichen Dealer.

"In dem Fall tauchen nur Schwarzafrikaner auf. Da gilt es für uns, diese Gruppierung Herr zu werden, diese einzelnen Gruppierung wirft ja schlechtes Licht auf alle anderen Asylbewerber." Walter Beck, Polizei Nördlingen

Mit den allermeisten der rund 200 Flüchtlingen, die in Nördlingen leben, gibt es laut Polizei keine Probleme. Umso mehr hofft die Polizei jetzt um weitere Hinweise aus der Bevölkerung um die Drogendealer zu schnappen.