Bayern erleben Doku: "Heumilchlust und Käseglück" – Milchwirtschaft im Allgäu

Mit einer neuen Käsesorte, exotischem Eis und der Forschung an Labsorten versuchen Milch- und Käsebetriebe aus dem Alläu ihr Geschäft zu beleben. Carina Bauer hat sie für die Dokumentation "Heumilchlust und Käseglück" im BR Fernsehen begleitet.

In Gunzesried liegt eine der ältesten Allgäuer Sennereien. Jahrelang belächelt, gehört die Genossenschaft inzwischen zu den innovativen Betrieben der Region. Peter Haslach ist einer der zwölf Bauern der Genossenschaft, die mittlerweile einen Online-Shop besitzen, eine prämierte neue Käsesorte erfunden und ein Eis ertüftelt haben.

Tradition und Marketing bringen Käse-Vertrieb im Allgäu voran

Gemeinsam mit den beiden Startup-Unternehmern Johannes Nußbaumer und Matthias Haug haben sie dem Allgäuer Käse wieder einen exquisiten Ruf verschafft. Vergessene Käsetraditionen haben sie ausgegraben und diese mit modernem Marketing verbunden. So konnten sie vielen Milchbetrieben das Überleben sichern.

Ausgefallene Labsorten sollen für Geschmack im Allgäuer Käse sorgen

Ein Stück weiter in Hopfen bei Füssen wird an der Regeneration von Labsorten geforscht. Die Enzyme sind für die unterschiedlichen Käsearomen verantwortlich. Georg Baldauf, der Chef einer alteingesessenen Familien-Käserei, arbeitet dafür mit einem Mikrobiologen zusammen. Baldauf will sich absetzen von den immer gleichen Sorten der Käseindustrie. Um ganz neues, Außergewöhnliches zu kreieren.

Dokumentation "Heumilchlust und Käseglück" im BR Fernsehen

Bayern Erleben zeigt am Montag, 15.01.18, ab 21.00 Uhr im BR Fernsehen die Dokumentation "Heumilchlust und Käseglück" von Carina Bauer.