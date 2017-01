Ausge-döner-t Kempten verbietet Straßenverkauf in der Nacht

Döner to go nach 22 Uhr in der Altstadt? Nicht mehr in Kempten. Die Stadt hat einem Gastronomen den nächtlichen Straßenverkauf verboten. Grund sind laut einem Zeitungsbericht Beschwerden und Bedenken wegen des Lärms.