Funkstille im Landkreis Lindau Empfangs-Probleme bei Polizei, Feuerwehr und Rettern

Beim neuen Digitalfunk für Polizei, Feuerwehren, Rettungs- und Katastrophendienste gibt es im Landkreis Lindau gravierende Mängel. In Orten wie die Insel Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn oder Scheidegg herrscht momentan absolute Funkstille.

Die bisherigen Sender erreichen diese Bereiche nicht. Deshalb wurde jetzt Alarm geschlagen und schnellstmögliche Nachrüstungen gefordert.

"Wir haben bereits 2014 auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, 2016 nochmal eigene Messungen nachgereicht. Nach zehn Jahren behördlicher Planung dann so eine Situation, das ist nicht akzeptabel." Friedhold Schneider, Kreisbrandrat

Die Schwierigkeiten mit der flächendeckenden Versorgung liegt an der Topographie des Allgäus - mit Bergen und Hügeln und an der besonderen Lage des bayerischen Bodenseeufers im Drei-Länder-Eck. Um Lindau und die Uferorte wie Nonnenhorn und Wasserburg oder Teile der A96 optimal erreichen zu können, müssten die Funkmasten eigentlich in Österreich und der Schweiz stehen, aber das geht nicht.

"Bereits zur WM 2006 sollte deutschlandweit der behördliche Digitalfunk eingeführt sein, jetzt, 2017, gibt es immer noch Lücken. Das ist kein Aushängeschild für den Technologie-Standort Deutschland." Elmar Stegmann, Landrat und oberster Chef der Feuerwehren und Katastrophendienste im Landkreis Lindau

An der Basis grummelt es gewaltig, aber weder einzelne Polizisten im Landkreis Lindau, noch die Pressestelle des Polizeipräsidiums Süd/West wollen sich öffentlich zu der Problematik äußern und verweisen an das Innenministerium. Dort heißt es lapidar, "die Lücken sind bekannt."

Neue Sendemast-Anlage soll Abhilfe schaffen

Wie das vom zuständigen Bayerischen Innenministerium beauftragte Bayerische Landeskriminalamt als "autorisierte Stelle Bayern Digitalfunk" dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage weiter mitteilt, sollen nun mit einer zusätzlichen Sendemastanlage im Lindauer Stadtteil Zech, direkt an der Grenze zu Österreich, und mit der neuen Ausrichtung einer anderen Sendeanlage die "weißen Flecke" beseitigt werden. Als Zeitpunkt dafür ist das "zweite Quartal 2017" vorgesehen.

Stadtbrandrat Friedhold Schneider ärgert sich über die Verzögerungen und würde gerne "ein Fass aufmachen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist." Der bisherige Analogfunk wird so aber auf alle Fälle noch lange Zeit zusätzlich in den Fahrzeugen eingeschaltet sein. Gute alte Technik.