Schwerer Unfall auf der A8 Nach Autoüberschlag bei Derching Insassen tot

Die beiden Insassen starben noch an der Unfallstelle. Die Ursache ist noch unbekannt, möglicherweise könnte -so die Polizei - ein geplatzter Reifen Ursache sein.



Für die Klärung wurde ein Gutachter zugezogen, die Klärung wird noch Stunden dauern. Direkt war kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt, allerdings fuhrem offenbar nachfolgende Fahrzeuge in abgesplitterte Fahrzeugteile. Verletzte gab es nicht