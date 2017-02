Skandal-Deponie Gallenbach Nach 40 Jahren jetzt endgültig geschlossen

Die Sondermülldeponie an der B 300 bei Aichach ist zwei Jahre früher als geplant verfüllt. 1974, als sie an den Start ging, war noch die Rede von 10 bis 15 Jahren Laufzeit für maximal 1,4 Millionen Kubikmeter Sondermüll.

Mehr Giftmüll als vereinbart

Doch dann blieb die "Eiterbeule", wie die Deponie auch genannt wurde, weiterhin in Betrieb. Nachdem die GSB, die Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll, mehr Giftmüll als vereinbart dort eingebaut hatte, einigte man sich vor Gericht auf maximal 2,2 Millionen Kubikmeter Sondermüll, auf 512 m Höhe des "Monte Mannert" und ein Ende der Deponie 2019. Jetzt ist zwei Jahre vorher schon Schluss.

17 Millionen Euro kostet die Stilllegung

Jetzt beginnt die sogenannte Stilllegungs- und Rekultivierungsphase auf dem Gelände, und die wird wohl nach Ansicht von Experten noch Jahrzehnte dauern. Denn gleich neben der Sondermülldeponie liegt die ehemalige Hausmülldeponie. Die Kosten der Reinigung der arsenhaltigen Sickerwasser aus dieser Müllkippe werden bis 2044 auf mehr als 17 Millionen Euro geschätzt. Erst dann soll kein Gift mehr austreten.

Deponie Gallenbach - eine "unendliche Geschichte"

Insgesamt zweieinhalb Millionen Kubikmeter Hausmüll haben die Lastwagen ab 1971 auf die Deponie Gallenbach gekippt. Und direkt daneben bekam der Müllunternehmer Paul Mannert auch noch eine Sondermülldeponie genehmigt. Ein lohnendes Geschäft. Den Anwohnern hat das Ende der 80er Jahre gewaltig gestunken.

Der "Müll-Zar" hatte freie Hand

"Müll-Zar" Mannert hatte offenbar freie Hand. Ob sein Gelände überhaupt als Deponie geeignet ist, wurde nicht näher geprüft. Zu groß war in den 70er und 80er Jahren der Druck aus Augsburg und den Landkreisen Aichach-Friedberg und Starnberg, den Hausmüll loszuwerden. Aber schon bald wurde im Sickerwasser Arsen gefunden, ein giftiges, krebserregendes Halbmetall. Mannert sagt im Dezember 1987 in einem BR-Interview, schuld sei nicht seine Mülldeponie.

Ein Gutachten des bayerischen Umweltministeriums erklärte dann: Das Arsen sei ein natürliches Vorkommen im Boden. Erst das aggressive Müll-Sickerwasser wasche es aus dem Untergrund heraus. Doch das hält Theo Körner, ehemaliger Landrat von Aichach-Friedberg, für ein Märchen.

"Dieses Arsen kommt aus der Deponie. Was wir nicht wissen. Kommt’s nun aus der Hausmülldeponie? Dann liegt die Verantwortung bei Mannert, heute wäre es dann beim Landkreis. Oder kommt’s aus der Sondermülldeponie? Dann trägt die Verantwortung der Freistaat!" Theo Körner, Alt-Landrat

Altlasten - die übernimmt der Steuerzahler

Wirklich geklärt wurde dieser Streit um Verantwortung und Geld zwischen den staatlichen Stellen nie. Aber inzwischen zahlt der Freistaat dafür, dass jedes Jahr aus rund 100.000 Kubikmetern Sickerwasser Arsen herausgefiltert wird. Dabei ist die Hausmülldeponie schon seit mehr als 20 Jahren geschlossen und abgedichtet.

Industrie-Abfälle für die Sondermülldeponie

Direkt daneben wird auf der Sondermülldeponie gerade zum letzten Mal Schwermetall-Schlamm aus der Galvanisierung abgeladen oder Formsand, der bei der Herstellung von Automotoren anfällt. Mit 30 Jahren Deponie-Nachsorge wurde kalkuliert, als die Deponie Gallenbach in Betrieb ging. Heute weiß man, dass die Rechnung nicht aufgeht. Am Ende werden es rund 70 Jahre sein, in denen Kosten in Millionenhöhe anfallen - und die trägt der Steuerzahler. Immerhin: Die Deponie ist nicht noch größer geworden, sie wird endlich geschlossen.