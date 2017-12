Herbert Knaup als Jakob Fugger Das Erste zeigt den Fugger-Film "Die Puppenspieler"

Deutschland 1484, an der Schwelle zur Renaissance: Während Kunst und Wissenschaft große Fortschritte machen, sehen sich die Menschen im Zeitenwandel mit Kriegen und den Schrecken der Inquisition konfrontiert. Klosterschüler Richard (Petr Cemper als junger Richard) muss zusehen wie seine Mutter Sarazenin Zobeida (Veronika Strapková), die zum Christentum konvertierte, vom Großinquisitor Heinrich Institoris (Philipp Moog) willkürlich der Hexerei beschuldigt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.

Herbert Knaup spielt Jakob Fugger

Durch den Augsburger Kaufmann Jakob Fugger - gespielt vom aus Sonthofen stammenden Herbert Knaup - wird Richard vor der Verfolgung gerettet. Fugger bremst den Jungen in seinen Rachegedanken und lehrt ihn, wie man durch Diplomatie zum Erfolg kommt.

Auch Richards Liebe gerät ins Visier der Inqusition

Auch durch geschicktes Taktieren mit dem mächtigen Kirchenfürsten Kardinal Borgia (Ulrich Matthes) baut Fugger seinen Einfluss auf Kirche und Krone gezielt aus, um sein Vermögen zu mehren. Währenddessen verliert Richard (Samuel Schneider) sein Ziel nicht aus den Augen. Als er sich in die schöne Zigeunerin Saviya (Helen Woigk) verliebt und diese ins Visier der Inquisition gerät, scheint sich das Schicksal zu wiederholen.

Sendetermine im Ersten

Das Erste zeigt Teil 1 "Die Puppenspieler – Aus dem Feuer" am Mittwoch, 27.12.2017 um 20.15 Uhr. Am Freitag, 29.12.2017, folgt mit "Die Puppenspieler – Ans Licht" Teil 2 zur selben Sendezeit. Die Wiederholungen laufen am Donnerstag, 28.12.2017 um 3.10 Uhr und am Samstag, 30.12.2017 um 2:55 Uhr.

Roman "Die Puppenspieler" diente als Vorlage

Als Vorlage für die fiktive Fugger-Geschichte "Die Puppenspieler" diente Regisseur Rainer Kaufmann der gleichnamige Roman von Tanja Kinkel.