Schwabens CSU in Irsee Einstimmen auf den Bundestagswahlkampf

In der Stille des Klosters können die Abgeordneten Kraft und Wissen schöpfen. Zu den "Herausforderungen der Bayerischen Politik im Bundestagswahljahr 2017" referiert Finanz- und Heimatminister Markus Söder. Einblick in den "Wandel der Medien im digitalen Zeitalter" wird der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, geben.

An weiteren aktuellen Themen fehlt es sicher nicht: vom neuen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bis zu US-Präsident Trump, dessen Twitter-Leidenschaft und "fakenews"- Vorwürfe. Aber auch aktuelle schwäbische Themen wie das Liftprojekt am Riedberger Horn oder der Allgäu Airport in Memmingen dürften auf der Tagesordnung stehen. Hier hoffen die Teilnehmer auf Neuigkeiten des zuständigen Ministers Söder.

Martin Schulz - aus Markus Ferbers Sicht

Zum überraschenden SPD-Kanzlerkandidaten kann natürlich der schwäbische Bezirksvorsitzende Markus Ferber als Europaabgeordneter Erfahrungen aus erster Hand liefern. Die Auswirkungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt, Stichwort "Industrie 4.0", auf die Arbeitskultur und damit auch auf die Gesellschaft, hat dann der abschließende Vortrag des Wirtschaftswissenschaftlers Erik Händeler am Samstag zum Thema.