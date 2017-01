Vortragsreihe in Augsburg Ex-Bundespräsident Wulff fordert Bekenntnis zur Demokratie

Mit einem Appell für mehr Engagement für die Demokratie in Deutschland hat sich der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff gestern Abend in Augsburg an seine Zuhörer gewandt. Wulff sprach auf Einladung des Augsburger Friedensbüros bei der Vortragsreihe "Mutig bekennen. Friedlich streiten."