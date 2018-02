Tarifverhandlungen Busfahrerstreik in Augsburg: Gewerkschaft ist zufrieden

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist zufrieden mit dem heutigen Warnstreik bei der Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) am Standort Augsburg. Dort sind heute früh um 4 Uhr rund 50 Beschäftigte in den Ausstand getreten. Die Busfahrer blieben komplett im Betriebshof, so Gewerkschaftssprecher Rainer Bauch, und auch etliche Verwaltungsangestellte zeigten sich solidarisch und unterstützten die Aktion.

Weitere Streiks nicht ausgeschlossen

Für Buspendler und Schüler auf den Strecken Richtung Neusäß, Stadtbergen und Friedberg kam der Streik überraschend. Es habe Beschwerden, aber auch viel Verständnis gegeben, so Bauch. Sollten die Arbeitgeber nicht einlenken und ein besseres Angebot auf den Tisch legen, wollen die Busfahrer weitere Streiks nicht ausschließen.



Die EVG fordert bei dem Unternehmen unter anderem die Umsetzung des EVG-Wahlmodells wie bei der Deutschen Bahn. Danach können EVG-Mitglieder selbst entscheiden, ob sie einen Teil der ausgehandelten Lohnerhöhung in Form von 2,6 Prozent mehr Geld, sechs Tagen mehr Urlaub oder einer Arbeitszeitverkürzung haben wollen.