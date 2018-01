Asylbewerber wollte Landsleute nach Deutschland bringen Bundespolizei Kempten nimmt pakistanischen Schleuser fest

Einen pakistanischen Schleuser haben Samstagnacht Bundespolizisten aus Kempten vorläufig festgenommen. Er hatte am ehemaligen Grenzübergang Pfronten-Steinach im Ostallgäu versucht, vier Landsleute unerlaubt nach Deutschland zu bringen.

Wie sich herausstellte, sind die fünf Pakistaner als Asylsuchende sowohl in Deutschland als auch in Italien gemeldet. Der Schleuser war in einem Auto mit deutscher Zulassung unterwegs.

Asyl in Deutschland oder in Italien?

Bei der genauen Kontrolle legten die fünf Pakistaner zunächst deutsche Asyldokumente vor. Der 35-jährige Beifahrer ist demnach geduldeter Ausländer, die anderen vier Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren befinden sich aktuell noch im Asylverfahren in Deutschland. Ihre Asyldokumente berechtigen jedoch nicht zum Grenzübertritt.

Bei einer genaueren Durchsuchung tauchten dann auch noch italienische Papiere auf. Deshalb wird jetzt auch untersucht, ob die Männer Sozialleistungsbetrug begangen haben.