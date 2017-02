Nein zu CSU-Flüchtlingspolitik Gestratzer Bürgermeister kritisiert eigene Partei

Seit September gilt für die Behörden: Geduldet werden Flüchtlinge erst, wenn sie eine Ausbildung antreten und nicht mehr, wenn es eine Arbeitserlaubnis gibt. Das sei fern jeder Praxis, sagt der Gestratzer Bürgermeister Johannes Buhmann. Wenn man aktive Flüchtlingspolitik betreibe, wisse man erst wie schwer es sei, Betriebe zu gewinnen.

Unterstützung aus der Wirtschaft erwartet

Deshalb hofft Buhmann, dass aus der Wirtschaft, von Industrie- und Handelskammer und von der Handwerkskammer Druck auf die Politik gemacht wird. So sollen junge Flüchtlinge - vor allem aus Afghanistan - weiter eine Chance auf Ausbildung bei uns bekommen, statt sie in gefährliche Gebiete ihrer Heimat abzuschieben.

Reaktion aus dem Innenministerium

Asylbewerber, die bereits eine anerkannte Berufsausbildung aufgenommen haben, können diese in der Regel auch fortsetzen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann heute bekräftigt.

"Ausbildungserlaubnisse werden nur solchen Asylbewerbern regelmäßig nicht erteilt oder entzogen, wenn diese aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, wenn sie sich weigern, an ihrer Identitätsklärung mitzuwirken, aber auch wenn sie Straftaten begangen haben." Innenminister Herrmann

Die vielfach geäußerten Sorgen von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden seien deshalb unbegründet.

"Missverständnisse entstehen meistens dadurch, dass mit jedem ablehnenden Asylbescheid durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch die Aufforderung zur Ausreise verbunden ist." Innenminister Herrmann

Die Durchsetzung der Ausreisepflicht setze aber zunächst den bestandskräftigen Abschluss eines Asylverfahrens voraus. Im Falle einer Ablehnung des Asylgesuchs sollten sich betroffene Asylbewerber und deren Arbeitgeber deshalb unbedingt durch die jeweils zuständige Ausländerbehörde beraten lassen. Dort kann laut Herrmann zuverlässig geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen bestehende Verträge weiter Bestand haben können oder ob eine Ausbildungsduldung in Betracht kommt.

IHK Schwaben begrüßt Klarstellung des Innenministeriums

IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Saalfrank sagte dem BR, mit der Klarstellung von Innenminister Joachim Herrmann zu den Ausbildungserlaubnissen für abgelehnte Asylbewerber habe die Wirtschaft wieder Planungssicherheit.

Nach mehreren Weisungen des Innenministeriums zur sogenannten 3+2-Regel des Bundesintegrationsgesetzes (3 Jahre Duldung während der Lehre, 2 Jahre Aufenthaltserlaubnis bei anschließender Beschäftigung) hatte die IHK Schwaben gedroht, den Bayerischen Integrationspakt zwischen Politik, Wirtschaft und Arbeitsagenturen zu verlassen. Daraufhin lenkte das Innenministerium ein und informierte die Ausländerbehörden, dass insbesondere auch bei Flüchtlingen aus Afghanistan nicht mehr von einer schlechteren Bleibeperspektive ausgegangen werden solle als bei denen aus Syrien, Irak, Iran, Eritrea und Somalia.

Afghanen beliebt

IHK- Hauptgeschäftsführer Saalfrank erklärte dazu, die Afghanen seien bei der Wirtschaft wegen ihres Fleißes sehr beliebt. Mit 40 % hätten sie den größten Anteil in den Berufsintegrationsklassen an den Berufsschulen in Schwaben. Die duale Ausbildung bleibe die beste Form der Integration von jungen Flüchtlingen.