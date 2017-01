Geburtshilfe Illertissen Wird der Bürgerentscheid gekippt?

Die geplante Umsetzung des Bürgerentscheids zum Erhalt der Geburtshilfe an der Illertisser Illertalklinik vom Oktober 2016 soll juristisch geprüft werden. Grund dafür ist die Verschuldung der Landkreiskliniken, die höher ist, als vor dem Entscheid angenommen.

Der Krankenhausausschuss des Kreistages Neu-Ulm hat in seiner Sitzung am Mittwoch (25.01.17) einstimmig die juristische Prüfung beschlossen. Der Landkreis will sich damit rechtlich absichern. Denn erst nach dem Bürgerentscheid war bekannt geworden, dass die drei Landkreiskliniken Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen mit mindestens 13 Millionen Euro sehr viel höher verschuldet sind, als im Vorfeld des Bürgerentscheids bekannt war.

Umsetzung des Entscheids könnte ausgesetzt werden

Gemäß der Landkreisordnung kann die Umsetzung eines Bürgerentscheids gekippt werden, wenn sich "die dem Bürgerentscheid zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage wesentlich verändert hat". Ob dies der Fall ist, soll jetzt ein Rechtsanwalt prüfen. Die Ergebnisse sollen der Regierung von Schwaben als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Nach den Ergebnissen der Prüfung wird dann der Kreistag abstimmen, ob die Umsetzung des Entscheids tatsächlich ausgesetzt wird. Sollte das der Fall sein, steht also der Erhalt der Geburtshilfe wieder zur Debatte.

Für viele Bürger wenig nachvollziehbar

In der heutigen Sitzung machten die Kreisräte im Krankenhausausschuss klar, dass dies – falls es soweit kommen sollte – für viele Bürger wohl wenig nachvollziehbar sei. Die rechtliche Prüfung für eine saubere und transparente Entscheidungsgrundlage sei jedoch alternativlos.