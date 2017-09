Deutschlandweite Demos Augsburger Bürger fordern mehr Pflegekräfte

Zu wenige Pflegekräfte für zu viele Patienten: Ein Bündnis aus Augsburg sorgt sich darum, ob Patienten in Krankenhäusern gut versorgt werden können. Deshalb demonstrieren heute Bürger auf dem Augsburger Plärrer.

Ab 18 Uhr will das Bündnis "Augsburgerinnen und Augsburger für mehr Krankenhauspersonal" auf die schlechten Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in Krankenhäusern aufmerksam machen. Später am Abend soll es noch eine abschließende Kundgebung vor dem Rathaus geben.

"Die deutschlandweite Pflegesituation ist gefährlich" - Kerem Billor, Bündnis-Sprecher

In dem Bündnis haben sich Bürger und Patienten, aber auch Pflegekräfte und deren Angehörige zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie das überarbeitete Pflegepersonal unterstützen. „Uns ist wichtig, dafür zu demonstrieren, dass in den Kliniken eine bedarfsorientierte und hochqualitative Pflege ermöglicht wird“, sagt Kerem Billor, der Sprecher des Augsburger Bündnisses. Die aktuelle Pflegesituation sei deutschlandweit und auch am Augsburger Klinikum gefährlich. Die Pflegekräfte seien zwar exzellent ausgebildet, es gebe nur viel zu wenige davon. Deswegen könnten Patienten nicht mehr adäquat versorgt werden.

Deutschlandweit Demonstrationen

Das Bündnis kooperiert mit der Gewerkschaft ver.di und fordert deutlich mehr Personal für die Kliniken. Heute Abend wird nicht nur in Augsburg demonstriert. "Wir haben uns bundesweit mit änderen Städten vernetzt", erklärt Bündnis-Sprecher Kerem Billor. So wird es gleichzeitig auch unter anderem in Berlin, Freiburg und Leipzig Demonstrationen für mehr Krankenhauspersonal geben.