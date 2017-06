Handhabe gegen neue Bordelle Augsburg will Antragstellern Lust nehmen

Augsburg will die Ansiedlung von weiteren Bordellen verhindern, denn in keiner anderen deutschen Stadt gibt es pro Einwohner so viele Prostituierte wie hier: rund 240 pro 100.000 Einwohner. Die Stadt will gegensteuern und hat nun ein eigenes Konzept entwickelt.

Das Konzept wurde vom Bauamt der Stadt erstellt. Das Bordellstrukturkonzept, das ein privates Planungsbüro im Auftrag der Stadt erarbeitet hatte, fiel bei den Verantwortlichen durch. Weil ein generelles Verbot von Bordellen rechtlich nicht möglich ist, will Augsburg jetzt das Baurecht nutzen, um zu verhindern, dass neue Amüsierbetriebe im Stadtgebiet aufmachen.

Attraktiv müssen offenbar nur die Damen sein, die in diesem Bordell mit schmuckloser Fassade in Haunstetten arbeiten.

Wenn überhaupt, dann kommen für die Ansiedlung neuer Bordelle nur Gewerbegebiete infrage. Doch auch hier will die Stadt hohe Hürden schaffen: kein Rotlicht in Stadtteilen, die durch einen solchen Betrieb abgewertet werden können, keine Bordelle in der Nähe von Wohnhäusern, Schulen, sozialen Einrichtungen, Kitas oder Kirchen. Auch für Gewerbegebiete, die besonders hochwertig sind, aufgewertet werden sollen oder in denen es produzierendes und verarbeitendes Gewerbe gibt, wird es künftig keine Genehmigungen geben.

Bereits 14 Bordelle im Stadtgebiet

Überall dort, wo diese Ausschlusskriterien gelten, will das Bauamt Baupläne erlassen, die den Betrieb von Bordellen verbieten. Damit, so hofft die Stadt, könnte das Entstehen von neuen Sex-Betrieben praktisch verhindert werden. Die Zahl der Baugesuche für solche Betriebe ist nach Angaben des Bauamts in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Bereits jetzt gibt es in der Stadt 14 Bordelle und mehr als 600 Prostituierte.

Der Bauausschuss wird heute über das Konzept abstimmen.