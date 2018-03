Entwarnung Fliegerbombe in Neu-Ulm entschärft

Eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in Neu-Ulm entschärft worden. Die Polizei gab am Nachmittag Entwarnung. Die Bahnstreckensperrung zwischen Neu-Ulm und Ulm ist aufgehoben.

Von: Jenny Schack