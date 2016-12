Augsburger Fliegerbombe Bombe hat Augsburg verlassen

Am Dienstagnachmittag hat die entschärfte Fliegerbombe die Augsburger Innenstadt verlassen. Die 1,8 Tonnen schwere britische Luftmine war am 1. Weihnachtsfeiertag erfolgreich entschärft worden.

Die entschärfte Fliegerbombe ist am Dienstagnachmittag vom Gelände in der Jakobervorstadt abtransportiert worden. Unter Polizeischutz hat der Transporter mit 1,8 Tonnen Sprengstoff die Innenstadt in Richtung Autobahn verlassen.

Damit die Arbeit der Räumexperten nicht gestört wird, wurde der schwarze, über 2 Meter hohe Sichtschutz rund um das Baustellengelände wieder hochgezogen. Weder die Polizei noch die Stadt geben derzeit weitere Auskünfte, da der Sprengstoff nach wie vor ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Ziel bleibt geheim

Das Ziel des brisanten Funds wird weiterhin geheim gehalten. Klar ist nur, dass die britische Luftmine dann dort fachmännisch entsorgt wird. Dabei wird sie zerlegt und der Sprengstoff ausgeklopft, so Andreas Heil vom Kampfmittelräumdienst Tauber zum BR. Während der ganzen Zeit wird das brisante Stück streng bewacht.