Unruhe in Bolsterlang Wie die "Reichsbürger-Affäre" einen Ort belastet

In den nächsten Wochen will die Landesanwaltschaft Bayern eine Entscheidung zur Bürgermeisterin von Bolsterlang, Monika Zeller, bekannt geben. Sie steht im Verdacht, der verfassungsfeindlichen Gruppierung der Reichsbürger nahe zu stehen. Wie beschäftigt die Affäre die Gemeinde?

Bolsterlang ist bekannt als idyllischer Allgäuer Urlaubsort und fragt man die Feriengäste nach der "Reichsbürger-Affäre" rund um die Bürgermeisterin und vier ehemalige Gemeinderäte, weiß davon kaum jemand etwas. Doch dass es in Bolsterlang nach wie vor ein schwieriges Thema ist, spürt man sofort, wenn man mit den Einheimischen spricht. Viele haben zwar eine klare Meinung, wollen aber öffentlich nichts sagen.

Im März hatten 80 Bolsterlanger demonstriert und dadurch den Rücktritt von vier Gemeinderäten ausgelöst. Sie hatten, genauso wie die Bürgermeisterin, den in der Reichsbürgerszene „gelben Schein“ genannten Staatsangehörigkeitsausweis beantragt und an einer Veranstaltung mit einem einschlägig bekannten Referenten teilgenommen. Die Bürgermeisterin, so heißt es im Rathaus, will keine Stellungnahme abgeben.

Verbitterung oder Naivität?

Einer der zurückgetretenen Gemeinderäte ist immerhin zu einem längeren Gespräch bereit und wehrt sich, wegen des „gelben Scheins“ mit den Reichsbürgern in einen Topf geworfen zu werden. Hier spürt man viel Verbitterung und darüber hinaus Unzufriedenheit mit der "großen Politik" und Ängste über die Zukunft des Euro und der Allgäuer Heimat. Was der Staatsangehörigkeitsausweis dabei genau helfen soll, bleibt am Ende aber unklar.

Bald soll es Klarheit geben

Viele Bürger wünschen sich jetzt vor allem eines: Klarheit, zu allererst von der Bürgermeisterin. Im Juli hatte es noch einmal eine Anhörung gegeben. Seither habe Monika Zeller weitere Eingaben nachgereicht, was das Verfahren der Disziplinarbehörde in die Länge zieht. Da der Fall dringlich ist, soll es aber demnächst einen Beschluss geben. Die Landesanwaltschaft Bayern entscheidet als Disziplinarbehörde über etwaige Geldbußen bis hin zur Amtsenthebung.